مطار دبي الدولي أكبر محور للنقل الجوي في العالم

واصل مطار دبي الدولي الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال أكتوبر الجاري، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي، جاوز 4.9 ملايين مقعد خلال أكتوبر 2023، مقارنة بنحو 4.7 ملايين مقعد مجدول في سبتمبر السابق بنسبة نمو بلغت نحو 4.5%، في وقت يواصل فيه المطار تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مقارنة بمستويات العام الماضي.

وذكرت «أو إيه جي» أن مطار دبي الدولي لايزال يحتل المركز الأول في العالم كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً خلال أكتوبر الجاري، وفقاً لعدد المقاعد المجدولة التي تشغلها شركات الطيران على الرحلات الدولية.

وقالت إن مطار «لندن هيثرو» جاء في المركز الثاني، مسجلاً أكثر من 4.1 ملايين مقعد أقل بنسبة 19% من إجمالي عدد المقاعد في «دبي الدولي» الذي يحتل المركز الأول.

وأظهرت بيانات المؤسسة أن مطار أمستردام الهولندي، حل في المركز الثالث بنحو 3.48 ملايين مقعد مجدول، يليه مطار «باريس شارل ديغول» الفرنسي الذي حل في المركز الرابع بـ3.3 ملايين مقعد مجدول.

إلى ذلك، واصل مطار دبي أداءه القوي، ليحل في المركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي الذي سجل 5.3 ملايين مقعد مجدول خلال أكتوبر الجاري، فيما سجل مطار طوكيو الياباني نحو 4.6 ملايين مقعد على الرحلات الدولية والمحلية ليحل في المركز الثالث، تلاه «لندن هيثرو» في المركز الخامس بنحو 4.3 ملايين مقعد على الرحلات المحلية والدولية معاً، ثم مطار «دالاس فورت ورث الدولي» الذي سجل 4.2 ملايين مقعد.

يُذكر أن مطار دبي الدولي يتصل بـ257 وجهة عبر أكثر من 91 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول من حول العالم.

انتعاش كبير

شهد مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري انتعاشاً كبيراً في حركة السفر، حيث تجاوزت حركة المسافرين خلال هذه الفترة مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019. واستقبل المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم 41.6 مليون مسافر في النصف الأول.

• 4.9 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية عبر مطار دبي خلال أكتوبر الجاري.