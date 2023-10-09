الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً لفيتنام

استضافت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية اللجنة المشتركة الخامسة بين الإمارات وفيتنام في هانوي، وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بينما ترأس الاجتماع من جانب فيتنام وزير الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية نغوين هونغ دين.

وشارك عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من الجانبين في الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة، حيث شملت المحادثات الثنائية مجموعة من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، أهمها التجارة والاستثمار والتكنولوجيا الرقمية والزراعة والطاقة والنقل والتعليم العالي والثقافة والسياحة والعمل.

والتقى الزيودي مع نائب رئيس وزراء فيتنام تران لو كوانغ، وعدد من شركات القطاع الخاص، حيث ناقشا تعزيز العلاقات التجارية وبحثا القطاعات الواعدة لتحقيق مزيد من النمو، خصوصاً أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً لفيتنام بتجارة بينية غير نفطية بلغت ثمانية مليارات دولار في 2022.

وأشاد الزيودي بالعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية، مشيراً إلى أن أعمال اللجنة المشتركة في دورتها الخامسة تأتي استكمالاً للجهود الثنائية واللقاءات المتواصلة، بهدف تعزيز التعاون والشراكات بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية.

من جانبه سلط الدكتور نغوين هونغ دين الضوء على اهتمام فيتنام بدفع مستوى العلاقات الثنائية الإماراتية الفيتنامية إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

وفي ختام الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة تم التوقيع على محضر الاجتماع وعدد من الاتفاقيات المتفق عليها بين الجانبين الإماراتي والفيتنامي.