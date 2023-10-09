الإمارات تشارك في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في مراكش

أعلنت دولة الإمارات ممثلة في وزارة المالية عن مشاركتها في اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية، في الفترة من اليوم إلى 15 أكتوبر الجاري. ويترأس وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات. ويشارك الوفد في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تضم الجلسة العامة للجنة التنمية، التي يترأسها محمد بن هادي الحسيني، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الرابع تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، والاجتماعات السنوية العامة، والجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.

وأشاد الحسيني بقدرة المملكة المغربية على التعافي السريع من الزلزال الذي أصابها، أخيراً، والتزامها بالاستمرار باستضافة هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى منذ نحو 50 عاماً في القارة الإفريقية، التي ترتبط الإمارات مع دولها بعلاقات وثيقة، وتعمل على تعزيز الجهود لمواجهة مختلف التحديات، في مقدمتها الصحة والتغيّر المناخي والأمن الغذائي. وأكد أن العالم بحاجة اليوم إلى توحيد الجهود وتضافر القوى، من أجل إرساء حلول فاعلة وشاملة لجميع الاحتياجات التنموية بشكل مستدام يوفر احتياجات الأجيال المقبلة، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال تحضير برنامج عمل واستضافة وزراء المالية من دول العالم لحضور يوم التمويلـ الذي سيعقد بدبي في الرابع من ديسمبر خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).