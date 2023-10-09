افتتاح مصنع «ستاندرد تيرف» في مدينة دبي الصناعية

افتتح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، مصنع «ستاندرد تيرف» التابع لشركة «ستاندرد كاربتس»، إحدى أكبر منتجي ومصدّري السجاد و«الموكيت» والعشب الصناعي في العالم، وذلك في مقرها بمدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم» التي تعد من أكبر المجمعات المختصة في الصناعة والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة.

وضمن سلسلة الجولات الميدانية التي تنفّذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، زار الجابر، منشأة شركة «إن دبليو تي إن» التي تنتج علامة السيارة الإماراتية الرائدة «ربدان» في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد).

وقال الجابر: «بفضل رؤية وتوجيهات ودعم القيادة، يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات تطوراً كبيراً ونهضة متميزة تعزز إسهامه ودوره في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مدعوماً بما توفره الدولة من بيئة أعمال مثالية، ومزايا تنافسية عديدة، أبرزها البنية التحتية المتطورة المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز فرص نمو الصناعات الوطنية». وأضاف: «نحرص على القيام بجولات ميدانية في المؤسسات والمنشآت العاملة في القطاع لتعزيز الشراكة والتعاون، حيث تتيح هذه الجولات التعريف بتوجهات الوزارة المستقبلية، وحلول التمويل والحوافز والممكّنات التي تسهم في تعزيز تبني الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في الأنظمة الصناعية».