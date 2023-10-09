منصة «كهرباء دبي» في «COP28» تستعرض مشروعاتها في مجال الاستدامة

تستعرض منصة هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال مشاركتها في الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي الشهر المقبل، أهم مشروعات الهيئة وبرامجها الرائدة عالمياً، ومشروعات الشركات التابعة للهيئة.

وتسلط المنصة في المنطقة الخضراء، الضوء على جهود الهيئة الحثيثة في مجال الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والمتجددة، والفضاء والتحول الرقمي والتنقل الأخضر، والشبكة الذكية واستثمار الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية، كما تبرز المنصة مساعي الهيئة الرامية إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات وإمارة دبي في مختلف مجالات الاستدامة. وتتضمن المنصة أيضاً، منطقة لعقد ورش العمل والجلسات والندوات النقاشية المتخصصة في مواضيع الاستدامة واستشراف وصنع المستقبل.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نستعرض في (COP28) إنجازاتنا في رحلة التنمية المستدامة والشاملة، ومساعينا الدؤوبة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء الشراكات البنّاءة وتبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح، لترسيخ مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم، وتقوية إسهاماتنا في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البشرية جمعاء». وأضاف الطاير: «لدينا في دبي مشروعات تطويرية ومبادرات استراتيجية كبرى تنفّذها هيئة كهرباء ومياه دبي، لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ومن أبرز هذه المشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. كما تنفّذ الهيئة عدداً من المشروعات الرائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة تشمل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي، كتقنية الألواح الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنية الطاقة المائية المخزّنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروعات ومبادرات لزيادة كفاءة الطاقة».

وتستعرض الهيئة في منصتها، أبرز مشروعاتها ومبادراتها وبرامجها التي تشمل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومجمع حصيان لتحلية المياه، والمحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في منطقة حتا، ومشروع الهيدروجين الأخضر، ومركز البيانات الأخضر التابع لشركة «مورو»، ومركز الابتكار، والمركز الذكي، والمبنى الرئيس الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي الذي يحمل اسم «مبنى الشراع»، وبرنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء (سبيس دي) ومبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، ومبادرة «شمس دبي»، إضافة إلى معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية. كما تستعرض المنصة الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومنها «ماي دبي»، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور).