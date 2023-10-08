277 مليار درهم مبيعات عقارية تاريخية في 9 شهور

أظهر رصد أجرته شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، أن عقارات دبي واصلت تسجيل الأرقام القياسية منذ بداية العام الحالي، شهرا تلو الآخر وكل ربع سنة.

وبحسب الرصد ، الذي جاء استنادًا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن مبيعات السوق العقارية في الإمارة سجلت قفزة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 277 مليار درهم وهي أفضل قيمة مبيعات خلال الفترة نفسها موزعة على حصيلة 92 ألفًا و330 صفقة، بنمو نسبته 51% و35% من حيث القيمة والعدد على الترتيب، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت نحو 183.5 مليار درهم من خلال 68 ألفًا و382 صفقة.

كما ارتفعت مبيعات السوق العقارية في دبي خلال سبتمبر 2023 بنسبة 7% على أساس سنوي، لتصل إلى 26 مليار درهم، محققة رقما قياسيا جديدا للشهر ذاته تاريخيا.

وأشار الرصد إلى أن السوق العقاري في دبي سجلت خلال الربع الثالث من العام الجاري أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، بقيمة 97 مليار درهم، موزعة على أكثر من 31 ألف معاملة.

وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2023 بنسبة تبلغ 7.5% على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه بـ90.4 مليار درهم.

كما زادت المبيعات العقارية للمرة الأولى في 9 أشهر بنسبة 4% على مبيعات عام 2022 بأكمله، التي بلغت 265.6 مليار درهما.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن هذه المبيعات غير المسبوقة تجسد قوة زخم النمو في القطاع العقاري في دبي، ليس فقط في مجال العقارات الفاخرة الذي تحتل فيه الإمارة مركز الصدارة عالميًا، وإنما أيضًا في قطاع العقارات المتوسطة والوحدات التجارية والفندقية.

وتوقع الزرعوني، أن تكسر المبيعات العقارية في دبي حاجز 350 مليار درهم بنهاية العام الحالي، ما سيعتبر رقمًا تاريخيًا جديدًا مدعومًا بجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، ومكانتها العالمية بين أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار.

وأشار وليد الزرعوني، أن دبي حققت نموًا كبيرا وقياسيا في سوقها العقارية منذ بداية عام 2023، مؤكدا أن النمو لايزال مستمرا، حيث وصلت المبيعات لمستويات قياسية وأرقام تاريخية في عدد المعاملات وحجم المبيعات وفق ما تظهره البيانات والمؤشرات.

وأفاد الزرعوني بأن الانتعاش جاء بدعم مباشر من استمرار الزيادة الكبيرة في عدد القادمين إلى دبي من أصحاب الملاءة المالية العالية، وتزايد جاذبية الإمارة كوجهة عالمية للعيش والعمل والسياحة، ليشهد سوق العقارات في دبي ازدهارا غير مسبوق.

وقال رئيس دبليو كابيتال، إن دبي توفر بيئة تشريعية تراعي حقوق الجميع، وتحافظ على انضباط المواطنين والأجانب على حد سواء دون تفرقة، فضلًا عن سرعة التقاضي؛ مما يزيد من ثقة المستثمرين، ويحفزهم على الإقامة الدائمة، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات والتشريعات داخل السوق العقارية، والتي تنظم عمليات تملك العقار أو البيع على الخارطة أو الإيجارات.