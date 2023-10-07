رؤية محمد بن راشد تتحقق.. الإمارات تفوقت في إنفاق السيّاح الدوليين على فرنسا وإيطاليا وتركيا وألمانيا

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «الإمارات جاءت في المركز الرابع عالمياً في إنفاق السيّاح الدوليين بإجمالي 224 مليار درهم في العام الماضي فقط، متفوقة في إنفاق السيّاح العالميين على دول عريقة مثل: فرنسا وإيطاليا وتركيا وألمانيا. ولم يسبقنا في الترتيب إلا الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا».

وكتب سموّه، تغريدة على موقع «إكس»، عبّر فيها عن رؤيته، وكان سموّه في منتصف الثلاثينات من العمر وأصغر الموجودين في الجلسة، لتطوير مدن الخليج لتكون وجهات سياحية عالمية، وتكون البداية من دبي، وقام بعرض رؤيته، على هامش أحد اجتماعات مجلس التعاون الخليجي في الثمانينات، حيث كان الوزراء في ذلك الوقت يتناقشون في الأزمات التي تمر بها المنطقة والتحديات التي لا تنتهي، لكن أحد وزارء الخارجية أبدى اندهاشه من هذا المقترح وتساءل ماذا سيجد السيّاح في دول الخليج؟

لكن بعد سنوات، تحقق حلم محمد بن راشد، وتحوّلت دولة الإمارات ودبي إلى وجهة سياحية عالمية، يقصدها السيّاح من جميع دول العالم، بل وتفوقت على دول عريقة مثل: مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا وألمانيا، وهو ما برز بشكل واضح من خلال الأرقام التي سجلها قطاع السياحة، حيث حلّت الإمارات في المركز الرابع عالمياً في إنفاق السيّاح الدوليين بإجمالي 224 مليار درهم في العام الماضي فقط.

وتفصيلاً، قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع «إكس»، «تويتر» سابقاً، أمس، عبر هاشتاج «#علمتني_الحياة»: «على هامش أحد اجتماعات مجلس التعاون في الثمانينات، وبينما كان الوزراء يتناقشون في الأزمات التي تمر بها المنطقة والتحديات التي لا تنتهي، كنت في منتصف الثلاثينات وكنت أصغر مَن في الجلسة. وأكثرهم مللاً من حديث السياسة الذي لا ينتهي. طلبت الحديث، واقترحت على الوزراء اقتراحاً مختلفاً: لماذا لا نطوّر مدن الخليج لتكون وجهات سياحية عالمية. ويمكن أن نبدأ من دبي؟».

وأضاف سموّه: «اتجهت نحوي الأنظار. وساد الصمت قليلاً. قبل أن تقطعه ضحكة أحد وزراء الخارجية الأكبر سناً. ثم قال: ماذا سيجد السيّاح في دبي ومدننا الخليجية؟ الصحراء! الرمال! الحرارة والرطوبة! ضحك الباقون، ثم أضفى على حديثه نبرة الخبرة، وقال: ثم يا شيخ محمد أين الإرث الثقافي والحضاري والتاريخ الإنساني في دبي حتى يزورها الناس! لم أجادله وإنما أحسست بالحزن لأننا لا نستغل ثرواتنا بشكل أفضل ولا نثق بشبابنا. ولا نجرب شيئاً مختلفاً غير الذي نعرفه ونألفه! قبل يومين صدر تقرير منظمة السياحة العالمية التابع للأمم المتحدة، جاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً في إنفاق السيّاح الدوليين بإجمالي 224 مليار درهم في العام الماضي فقط، متفوقة في إنفاق السياح العالميين على دول عريقة مثل: فرنسا وإيطاليا وتركيا وألمانيا. ولم يسبقنا في الترتيب إلا الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا. قرأت التقرير وتذكرت صديقي وزير الخارجية».

وأظهرت أحدث بيانات لمنظمة السياحة العالمية، أن دولة الإمارات حلّت في المركز الرابع في قائمة الأسواق الأكثر دخلاً من السياحة في العالم، مشيرة إلى أن إيرادات السياحة الدولية في الإمارات وصلت إلى 61 مليار دولار (223.8 مليار درهم) خلال عام 2022.

وبحسب البيانات المجمّعة التي أصدرتها المنظمة التابعة للأمم المتحدة، والتي تعود إلى نهاية أغسطس الماضي، فإن الإمارات سجلت نسبة نمو كبيرة في إيرادات السياحة الدولية خلال العام الماضي، لتتخطى مستويات العام السابق عليه (2021) ومستويات ما قبل الجائحة بنسبة كبيرة.

ووفقاً للبيانات، تجاوزت نسبة النمو في إيرادات السياحة الدولية بالدولة خلال العام الماضي 77%، مقارنة بالعام السابق الذي سجل إيرادات بقيمة 34.4 مليار دولار (أكثر من 126.2 مليار درهم) بنسبة نمو بلغت 58.8%، مقارنة بمستويات عام 2019، حيث وصلت الإيرادات في ذلك العام إلى نحو 38.4 مليار دولار (141 مليار درهم).

وأشارت البيانات إلى أن دولة الإمارات استقبلت 22 مليوناً و654 ألف زائر دولي خلال العام الماضي، مقابل 11 مليوناً و479 ألف زائر دولي في العام السابق عليه بنسبة نمو بلغت 97%، وبنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بعام 2019، حيث استقبلت الإمارات في ذلك العام 21 مليوناً و561 ألف زائر.

وتفوقت دولة الإمارات على أسواق عالمية مثل: فرنسا وإيطاليا وتركيا ألمانيا، وفقاً للبيانات. وحلّت السوق الإماراتية في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط، والأولى أيضاً خارج أميركا الشمالية وأوروبا.

وحلّت الولايات المتحدة في المركز الأول مسجلة 135 مليار دولار، تلتها إسبانيا في المركز الثاني بإيرادات بلغت 73 مليار دولار، والمملكة المتحدة في المركز الثالث بـ68 مليار دولار، ودولة الإمارات رابعاً بعد أن سجلت إيرادات قياسية بلغت 61 مليار دولار.

نائب رئيس الدولة:

• الإمارات في المركز الرابع عالمياً في إنفاق السيّاح الدوليين، بإجمالي 224 مليار درهم في العام الماضي فقط.

• الإمارات سجلت نسبة نمو كبيرة في إيرادات السياحة الدولية خلال 2022، لتتخطى مستويات عام 2021 ومستويات ما قبل الجائحة بنسبة كبيرة.