«الأنصاري» توصي بتوزيع أرباح بـ 300 مليون درهم

أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 300 مليون درهم (4 فلوس للسهم الواحد)، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل والامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية اللازمة.

وذكرت المجموعة في بيان أمس، أن توزيعات الأرباح المرحلية المقترحة تأتي تماشياً مع سياسة المجموعة الخاصة بتوزيعات الأرباح المعلنة في وقت سابق من العام الجاري، والتي نصت على توزيع أرباح نقدية بقيمة 600 مليون درهم في ما يتعلق بأرباح عام 2023 مع سداد النصف الأول من الدفعة خلال عام 2023، والنصف الثاني من الدفعة خلال العام المقبل.