9.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 9.5 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 1445 مبايعة بقيمة 4.93 مليارات درهم، منها 248 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.75 مليار درهم، و1197 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.18 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 4.2 مليارات درهم، وشهدت الهبات تسجيل 110 هبات بقيمة 392.01 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100.44 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، بينما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 319.83 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 220 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 200 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بتسجيلها 139 مبايعة بقيمة 181.51 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 99 مبايعة بقيمة 157.18 مليون درهم.