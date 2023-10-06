افتتاح مصنع ألبان جديد في «دبي الصناعية»

أعلنت شركة «نوتريدور» المختصة في قطاع الأغذية والمشروبات، التابعة لمجموعة «تي جي آي»، افتتاح مصنعها الأول الحديث لإنتاج الألبان في دولة الإمارات في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم»، باستثمارات تصل إلى 75 مليون درهم.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأنه تم إنشاء المصنع في غضون أقل من عام، على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف قدم مربعة، مشيرة إلى أنه مجهّز بأحدث التقنيات والابتكارات في مجال تصنيع الألبان. وقال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» - القطاع الصناعي، سعود أبوالشوارب، إن افتتاح مصنع «نوتريدور» الجديد يعد بمنزلة خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية والمشروبات الحيوي.