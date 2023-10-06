القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023 تكشف عن محاورها الرئيسة

كشفت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عن المحاور الرئيسة التي ستناقشها خلال دورتها التاسعة في نوفمبر المقبل، وتشمل السياسة الخضراء، التمويل الأخضر، التقنيات الخضراء والابتكار، الطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المحاور الرئيسة للقمة تتواءم مع المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات الخاصة بالدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، التي تستضيفها دولة الإمارات في «مدينة إكسبو دبي» من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة التاسعة من القمة يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في دبي، بمشاركة عدد كبير من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين العالميين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، إن «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، باتت رافداً أساسياً لجهود دولة الإمارات الرامية إلى تسريع عجلة الحياد المناخي وتنمية الشراكات الاستثمارية العالمية في المشروعات الخضراء».

وأضاف: «من خلال جمع مجموعة واسعة من المعنيين تحت مظلتها، ستعمل القمة على تمكين المناطق النامية، وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص».

وتابع الطاير: «نتطلع إلى هذه الدورة من القمة لإعطاء دفعة كبيرة لمسار النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وإيجاد حلول فعالة ومبتكرة لزيادة توفير التمويل المناخي، لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة».