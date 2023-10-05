«ناسداك دبي» ترحب بإدراج أول سندات خضراء من «فايف»

رحبت «ناسداك دبي» بإدراج أول سندات خضراء بقيمة 350 مليون دولار أميركي من شركة «فايف القابضة» المختصة في مجال الضيافة والتطوير العقاري الفاخر ومقرها دبي.

وتواصل «ناسداك دبي» ريادتها في إنشاء منظومة شاملة تدعم التمويل المستدام، حيث يعزز إدراج السندات الخضراء من «فايف القابضة»، القيمة الإجمالية للسندات وإدراجات الصكوك المصنفة بحسب مبادئ التمويل المستدام في «ناسداك دبي»، لتصل إلى 26.7 مليار دولار أميركي، ويسهم في إجمالي قيمة الديون المدرجة في البورصة والبالغة 118.34 مليار دولار. وتبلغ قيمة السندات الخضراء التي أصدرتها «فايف القابضة» 350 مليون دولار، بعائد يصل إلى 9.375%، وتُستحق في عام 2028.