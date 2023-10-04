مركز دبي المالي العالمي ينشر إطار التمويل المستدام الخاص به

أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم عن "إطار التمويل المستدام" الذي نُشر في سبتمبر 2023، مصحوباً بمراجعة لـ"رأي طرف ثانٍ" من وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، والتي تحدد مبادئ جمع الأموال للاستثمارات في مشاريعه البيئية والاجتماعية التي تساهم في تمكين الأعمال المستدامة، ليكون أول مركز مالي عالمي في المنطقة ينشر إطار التمويل المستدام الخاص به.

وعلى الصعيد العالمي، تُقدر التكلفة اللازمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ما بين 3.3 و4.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى سوق الديون المستدامة، والتي تحقق نمواً بوتيرة مُتسارعة مدفوعاً بالطلب القوي من جانب المستثمرين وارتفاع التوقعات بشأن إيفاء الحكومات والمنظمات بالتزاماتها على صعيد الاستدامة.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي دعم نمو سوق الديون المستدامة في ناسداك دبي، واعتباراً من سبتمبر 2023، تعد بورصة ناسداك دبي في مركز دبي المالي العالمي أكبر سوق للصكوك المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في العالم.

وقدمت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، التي تم تعيينها لمراجعة "إطار التمويل المستدام لمركز دبي المالي العالمي"، آراء بشأن عملية تقييم المشاريع واختيارها وإعداد التقارير عنها. وتقدم الوكالة أيضاً آراء توافقية حول استخدام العائدات وتقييم إطار العمل وقدرته على المساهمة في الاستدامة.

ووفقاً لـ "ستاندرد آند بورز"، فإن "إطار التمويل المستدام لمركز دبي المالي العالمي" يتماشى أيضاً مع المعايير الدولية بما في ذلك مبادئ السندات الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية (ICMA) 2023، ومبادئ القروض الاجتماعية الصادرة عن رابطة سوق القروض في آسيا والمحيط الهادئ (APLMA) وجمعية القروض المشتركة والتداول (LSTA)، وجمعية سوق القروض (LMA) 2023.

كما تتماشى مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية (ICMA) 2021 ومع الملحق 1 في يونيو 2022، ومع مبادئ القروض الخضراء الصادرة عن رابطة سوق القروض في آسيا والمحيط الهادئ (APLMA)، وجمعية القروض المشتركة والتداول (LSTA)، وجمعية سوق القروض (LMA) 2023، وكذلك مع المبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية (ICMA) 2021.

ويتوافق إطار التمويل المستدام أيضاً مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 الرامية لتعزيز مستقبل التمويل، ومع أجندة دبي الاقتصادية (D33) لدفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، ومع رؤية دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال افتتاحه النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية اليوم وإعلانه عن تفاصيل المراجعة، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، "يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز مكانته مركزاً عالمياً للتمويل المستدام، مدعوماً باستراتيجيته 2030، بهدف الاستثمار في مجال التمويل المستدام المتنامي في دبي، ولتحقيق ذلك، نقود العديد من المبادرات، من بينها حصدنا لمواقع متقدمة على عدة أصعدة من بينها أننا أول مركز مالي عالمي على مستوى المنطقة يقوم بنشر 'إطار التمويل المستدام' الخاص به، مصحوباً بمراجعة إيجابية لـ"رأي طرف ثانٍ" من وكالة 'ستاندرد آند بورز' للتصنيفات الائتمانية، مؤكداً أن هذا الإطار سيساعد على جمع رأس المال اللازم لتمويل المشاريع المؤثرة والمستدامة في المركز، بينما نواصل جهودنا نحو حشد جهود التمويل المستدام في المنطقة".

وأفاد المركز بأنه وفي الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، ساهم برنامج "الطريق إلى COP28" الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي من خلال شراكة استراتيجية لمدة عام مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، في بناء الزخم المطلوب للوقوف على الدور المهم الذي يلعبه التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28).

ويوضح "إطار التمويل المستدام لمركز دبي المالي العالمي" آليات العمل المناخي، ويتوافق بشكل كبير مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تتطلب استمرار التدفقات المالية لتمكين التنمية المستدامة. يُذكر أن مركز دبي المالي العالمي حصل على إرشادات من بنك ستاندرد تشارترد بشأن تطوير "إطار التمويل المستدام".