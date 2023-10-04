بيع شقة في مرسى دبي بقيمة 50 مليون درهم

شهدت المعاملات العقارية في دبي، اليوم الأربعاء، صفقة كبيرة لبيع شقة في مرسى دبي بقيمة 50 مليون درهم. واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الشقة السكنية نحو 7866 قدم مربع، بواقع 6355 درهم للقدم الواحد.

وبالنسبة لصفقات الأراضي، جاءت أبرز صفقة في منطقة أرجان للغرض السكني بقيمة 66.88 مليون درهم، وتبلغ مساحتها 89.110 ألف قدم مربع، بواقع 750.54 درهم للقدم. وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية اليوم نحو 1.03 مليار درهم، بعد تنفيذ 263 صفقة، موزعة إلى 186 وحدة سكنية، و23 فيلا، و54 قطعة‎