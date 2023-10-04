خالد بن محمد بن زايد: الإمارات قطعت شوطاً مهماً في مواجهة تحديات الطاقة والتغيّر المناخي

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض «أديبك 2023»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتفقد سموّه، خلال جولته في المعرض، عدداً من الأجنحة المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة، حيث اطلع على أحدث التقنيات والحلول الرائدة التي تسهم في تعزيز جهود العمل المناخي، من خلال تحوّل الطاقة وإزالة الكربون، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة.

واستمع سموّه، من العارضين، إلى شرح موجز حول أبرز المشروعات والمبادرات في مجال الطاقة وأحدث الأفكار والحلول المعنية باستدامتها.

رافق سموّه، خلال هذه الزيارة، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.

وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن «دولة الإمارات قطعت شوطاً مهماً في مواجهة تحديات الطاقة والتغيّر المناخي، من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال وإطلاقها مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى إسهاماتها في طرح الأفكار والمبادرات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة»، مشيراً سموّه إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية في العالم لبناء مستقبل مستدام يخدم البشرية جمعاء.

وأشاد سموّه بدور معرض «أديبك» في دعم جهود العمل المناخي، حيث أصبح منصّة عالمية لتبادل الأفكار والرؤى، ومناقشة أحدث التوجهات التي تسهم في إيجاد الحلول المناسبة لبناء مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة.

وتضم نسخة «أديبك» هذا العام، أربع مناطق متخصّصة تهدف إلى تسهيل التعاون بين القطاعات والشراكات في مجال الطاقة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وهي: منطقة تسريع الحدّ من الانبعاثات الكربونية، ومنطقة الأنشطة البحرية واللوجستية، ومنطقة الرقمنة في قطاع الطاقة، ومعرض ومؤتمر الصناعات التحويلية والتصنيع.

إلى ذلك، التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة النفط اليابانية «إنبكس - جودكو» المتخصّصة في تطوير حقول النفط، تاكايوكي أويدا.

جرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال أمن الطاقة، ودعم جهود التحوّل في قطاع الطاقة، إلى جانب فرص توسيع نطاق الشراكات الحالية، لتسريع جهود إيجاد حلول الطاقة منخفضة الانبعاثات.

عُقد اللقاء خلال زيارة سموّه مؤتمر ومعرض (أديبك) 2023. يشار إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أقامت منذ عام 1973 شراكة استراتيجية مع شركة «إنبكس» اليابانية العاملة في مجال تطوير حقول النفط، وهي الشركة الأم لشركة النفط اليابانية «جودكو» ونجحت في الحصول على عدد من اتفاقيات الامتياز البرية والبحرية في إمارة أبوظبي.

وكانت «إنبكس» شريكاً مؤسّساً في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، التي أطلقت في مارس 2021.

تعزيز الشراكات العالمية

تستمر فعاليات معرض «أديبك 2023»، التي تقام هذا العام تحت شعار «خفض الانبعاثات أسرع. معاً» حتى الخامس من أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز الشراكات العالمية، وإيجاد الحلول المناسبة لإزالة الكربون، وضمان أمن الطاقة للأجيال المقبلة. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض 160 ألف زائر من 164 دولة، و2200 شركة عارضة، ومشاركة 40 وزيراً من مختلف أنحاء العالم في أكبر دورة على الإطلاق.