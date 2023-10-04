لجنة الميزانية العامة تناقش مشروع ميزانية الاتحاد 2024

ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، في «قصر الوطن» الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة للاتحاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024.

حضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، إضافة إلى ممثلين من ديوان الرئاسة ووزارة المالية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات، جاء في مقدمتها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك في ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.

واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2023، بناءً على المصروفات الفعلية والإيرادات المحصلة خلال الفترة المنقضية من السنة المالية الجارية، وتقديرات الإيرادات المتوقعة حتى نهاية السنة المالية.

واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2023، الذي يعكس مدى النمو الإيجابي الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال السنة المالية 2023.

ووجهت اللجنة وزارة المالية باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 لمجلس الوزراء الموقر للاعتماد.