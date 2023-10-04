سعر موحّد لشحن السيارات الكهربائية على مستوى الدولة قبل نهاية 2023

قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، إنه «سيتم الإعلان عن سعر موحّد لشحن السيارات الكهربائية على مستوى الدولة قبل نهاية العام الجاري»، مؤكداً في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض «أديبك»، أن الوزارة تجمع حالياً الردود من إمارات الدولة بشأن التعرفة الموحّدة، ليجري بعدها وضع السعر بشكل متفق عليه.

وأضاف العلماء أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الهادفة إلى إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين سنوياً، بحلول 2031.

وبيّن أن هناك عدداً من الممكّنات التي تحقق هذه الاستراتيجية، من بينها البحث والابتكار، وإنشاء مركز تقني متطور في الدولة، وكذلك وضع السياسات المطلوبة لتمكين قطاع الهيدروجين ليشكل حصة في مزيج الطاقة، لافتاً إلى أن التوجّه نحو مزيج من الطاقات المتجددة إلى جانب النفط والغاز، يتطلب إدخال الهيدروجين مصدراً نظيفاً يحظى بالاهتمام، كما أن الاستثمار فيه واعد خلال المستقبل القريب.

وتابع أن مشروعات الطاقة المتجددة، سواء الشمسية أو طاقة الرياح في دولة الإمارات، واقعية، وإنتاجها مرشح للنمو بنسبة 300% بحلول 2030.