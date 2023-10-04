4 محاور أساسية يتناولها منتدى دبي للأعمال

كشفت غرف دبي، أمس، عن المحاور والركائز الرئيسة التي سيتناولها منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه الغرف في مدينة جميرا يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان «تحول القوة الاقتصادية.. دبي ومستقبل التجارة العالمية»، حيث سيشهد المنتدى على مدى يومين نقاشات بناءة وفعاليات للتواصل وصفقات أعمال واستثمار.

وحددت غرف دبي أربعة موضوعات ومحاور رئيسة ستسهم في رسم توجهات المنتدى والحوارات والنقاشات، ومستقبل التجارة والاستثمار، تشمل: العولمة، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التحول الرقمي، الأسواق الناشئة.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «صممنا أجندة المنتدى لتتوافق مع الاحتياجات المتنوعة لصناعة مستقبل الأعمال، وتسليط الضوء على الموضوعات التي ترسم المشهد الاقتصادي العالمي».

وأضاف أن «منتدى دبي للأعمال يوفر من خلال موضوعاته المتنوعة فرصة للاطلاع على الرؤى الاقتصادية المتنوعة للقطاعين العام والخاص حول العالم، ويتيح فرصاً إضافية لنسج علاقات أعمال، وشراكات جديدة، وصفقات استثمارية».

وأشار لوتاه إلى أن المنتدى يشكل فرصة استثنائية للتركيز على دور دبي المتنامي ضمن المنظومة التجارية والاستثمارية العالمية بما يتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وبحث القضايا العالمية الملحة، فضلاً عن تزويد مجتمع الأعمال الدولي برؤى قيمة تعكس أهمية الأسواق النامية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحول الرقمي والعولمة في رسم المشهد المستقبلي لقطاع الأعمال.

يشار إلى أن منتدى دبي للأعمال يوفر منصة تجمع كبار الشخصيات المؤثرة في عالم الأعمال لتحديد التوجهات والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل لقطاع الأعمال.