تنظيم الاتصالات: لا انقطاع لخدمات الانترنت يوم 11 اكتوبر

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عدم صحة الأنباء التي ترددت حول انقطاع خدمة الانترنت في العالم يوم 11 اكتوبر.

ودعت الهيئة الى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشان.

وكانت أنباء قد ترددت حول انقطاع الانترنت في العالم بسبب عاصفة شمسية محتملة مما يسبب مشاكل واعطالا تؤثر على شبكات الاتصالات اللاسلكية بجانب الاقمار الصناعية وشبكات الكهرباء.

كما حذرت بعض هذه الانباء من ان انقطاع الانترنت في العالم قد يستمر لعدة اشهر في ضوء أن الكابلات التي تربط القارات والمحيطات تحت البحر قد تكون معرضة للتلف حال حدوث عاصفة شمسية شديدة.