المزروعي: 5 ملايين برميل إنتاج الإمارات من النفط بحلول 2027

قال وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، إن «إنتاج الإمارات من النفط يبلغ حالياً 4.2 ملايين برميل يومياً، فيما المستهدف الوصول إلى خمسة ملايين برميل بحلول 2027».

وبيّن المزروعي، في تصريحات صحافية، أمس، على هامش معرض «أديبك 2023»، أن «سوق النفط العالمية تحتاج إلى استثمارات سنوية تراوح بين 500 إلى 600 مليار دولار، لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، لذا أدعو الدول والشركات المنتجة إلى زيادة استثماراتها، لضمان تحول سلس نحو الطاقة النظيفة».

ولفت إلى أن «ما يميز هذه الدورة من أديبك أنها تسبق استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، كما أنه يأتي بعد إطلاق الإمارات استراتيجية الطاقة 2050، التي تنوي فيها رفع استثماراتها ثلاثة أضعاف في الطاقات المتجددة، بجانب استراتيجية إنتاج الهيدروجين، التي تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن بحلول عام 2031، تصل إلى 15 مليون طن عام 2050». وشدد المزروعي، على أن «الإمارات تسير على مسارين متكاملين فيما يخص الاستثمار في النفط والغاز، وفي الوقت نفسه مراعاة تغيرات المناخ، بالحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتضاعف استثماراتها وإنتاجها من الطاقات المتجددة، لتظل مورداً موثوقاً به في سوق الطاقة العالمية».

وبيّن أن توجه الإمارات نحو الطاقة النظيفة لم يؤثر في استثماراتها في قطاع النفط والغاز، لذا يجب أن يكون هناك تعاون دولي في هذه الصدد، لضمان عدم وجود نقص في الإنتاج، في ظل تنامي الطلب بصورة لافتة.