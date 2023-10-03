«دوكاب» تنتج 10 مليارات متر من الكابلات منذ بداية 2023

أعلنت مجموعة «دوكاب»، إنتاجها كابلات بطول أكثر من 10 مليارات متر، منذ بداية العام الجاري حتى الآن، فضلاً عن تنفيذها 30 عقداً رئيساً في قطاع النفط والغاز.

جاء ذلك تزامناً مع مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023).

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، محمد المطوع، إن «مشاركة (دوكاب) في معرض (أديبك 2023)، فرصة للمجموعة لتسليط الضوء على منتجاتها وحلولها المتكاملة وخبرتها الطويلة في المجال، لاسيما أن (دوكاب) تعد شريكاً فاعلاً في دعم المنتج المحلي بقيمة مضافة بلغت نسبتها 93.7%، وكذلك في تنويع الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاقتصادي لدولة الإمارات وريادتها، إضافة إلى أن المعرض منصة رائدة للتواصل مع عملاء محتملين وجدد».

وأشار إلى أن «دوكاب» تعمل حالياً على العديد من العقود الكبرى، بما في ذلك توريد كابلات الجهد العالي والجهد المتوسط والجهد المنخفض والموصلات الهوائية للمشروعات المرتبطة بشركة «أدنوك» في أبوظبي، و«سامسونغ»، و«بوحصا»، وغيرها.