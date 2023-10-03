«شل» تزوّد «طيران الإمارات» بوقود الطيران المستدام

وقّعت «طيران الإمارات» اتفاقية مع شركة «شل أفييشن» لتزويدها بأكثر من 300 ألف غالون من وقود الطيران المستدام «SAF» لاستخدامه في مقر الناقلة بدبي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه من المتوقع أن تتسلم «طيران الإمارات» أول شحنة بموجب الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، ما يجعلها المرة الأولى التي يتم فيها ضخ هذا النوع من الوقود في نظام مطار دبي الدولي للوقود.

وتُعد الاتفاقية أحدث خطوة تتخذها «طيران الإمارات» في إطار استراتيجيتها البيئية التي تركز على ثلاثة مجالات: خفض الانبعاثات، الاستهلاك المسؤول، والحفاظ على الحياة البرية والموائل.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «طيران الإمارات» بتتبع تسليم الوقود المستدام وبيانات استخدامه من خلال «أفيليا Avelia»، أحد حلول «SAF» الأولى في العالم التي تعمل بتقنية «بلوك تشين».

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك: «نفخر بالعمل بالشراكة مع (شل) لتوفير إمدادات الوقود المستدام لـ(طيران الإمارات) في دبي للمرة الأولى، والاستفادة من منصة (أفيليا) التي توفر لمشغلي الرحلات المرونة اللازمة لمواءمة أهداف الاستدامة الخاصة بهم وتقليل بصمتهم البيئية».

وأعرب عن أمله أن يتطوّر هذا التعاون لتوفير إمدادات مستقبلية مستمرة في مركز الناقلة، حيث لا توجد حالياً مرافق لإنتاج الوقود المستدام في دولة الإمارات.