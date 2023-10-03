أحمد بن سعيد: دبي قوة دافعة لصناعة المطارات

تنطلق أعمال الدورة 23 من معرض المطارات، في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو المقبل، بمشاركة 200 عارض من 20 دولة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي المعرض، إن «معرض المطارات يمثل فرصة هائلة لأصحاب المصلحة في النظام البيئي للطيران في المنطقة للاجتماع والتعاون لترسيخ خارطة طريق لمستقبل يرتكز على الابتكار والاستدامة».

وأضاف سموه: «قدّمت دبي من خلال هذا المعرض منصة بينية ممتازة للأعمال على مدى العقدين الماضيين، وظلت قوة دافعة لصناعة المطارات»، مشيراً إلى أن «هذا المعرض السنوي يمثل مركزاً للابتكار ومنصة لأصحاب المصلحة للتوافق بشكل كامل مع المتطلبات الإقليمية واتجاهات الصناعة الناشئة ورؤية القيادة الرامية لضمان أن تحتفظ المنطقة بمكانتها الرائدة، وأن تعزّز النمو والاستثمار والابتكار في مجال الطيران».

وأفادت شركة «آر إكس» المنظمة للمعرض، بأنه من المتوقع أن يحضر الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 6000 من صانعي القرار والمهنيين المتخصصين في صناعة الطيران.

وسيتضمن المعرض ستة أجنحة دولية وأكثر من 150 مشترياً، في حين سيشهد عقد أكثر من 3500 اجتماع ضمن برنامج تواصل الأعمال.

كما سيلقي المعرض الضوء في هذه الدورة على أربع منصات للتواصل وتبادل المعرفة، هي مسار الابتكار، ساحة المطار المستدامة، منطقة الشركات الناشئة، والشباب في الطيران، وذلك إلى جانب عدد مماثل من الفعاليات التي يتم تنظيمها بالتزامن مع أعمال المعرض، وهي منتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران، ومؤتمر أمن المطارات - الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية.