«الصناعة» تستعرض خلال «أديبك 2023» فرص الاستثمار وحوافز الشركات في الإمارات

تشارك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، الذي يقام في مركز أبوظبي للمعارض في الفترة من الثاني إلى الخامس من أكتوبر الجاري.

وتحت شعار «اصنع في الإمارات»، تعقد الوزارة خلال الحدث «المؤتمر الاستراتيجي للصناعة والتصنيع»، الذي يجمع أهم الشركات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز فرص النمو والتوسع الصناعي، باستخدام حلول ومفاهيم التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.

وتستعرض الوزارة العديد من المزايا التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، إضافة إلى تعريف الوفود الدولية بالفرص الاستثمارية والممكنات والحوافز المقدمة، من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتعزيز الشراكات والتكامل بين الشركات المحلية والأجنبية.

وستعلن الوزارة خلال «أديبك» عن حوافز نوعية لمؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي تتضمن: التأشيرة الذهبية، وبرنامج حوافز دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتقييم مجاني على مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي بالشراكة مع «Maxbyte»، و«شنايدر إلكتريك»، وكذلك إطلاق معيار (Green ICV) ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة لتعزيز تنافسية واستدامة الشركات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز دور القطاع الصناعي، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتعزيز التحوّل التكنولوجي، والصناعات المستقبلية. وتكتسب مشاركة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في هذه الدورة من «أديبك 2023» أهمية استثنائية، مع قرب عقد مؤتمر الأطراف «COP 28»، إضافة لما يمثله المعرض من أهمية كأكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، لحشد وتوحيد جهود قطاع الطاقة حول هدف ورؤية مشتركة للمضي قدماً نحو «إزالة الكربون.. أسرع معاً»، وتعزيز جهود القطاع الصناعي، من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول المبتكرة لاستدامة القطاع الصناعي في ملفات البيئة والمناخ، وخفض الانبعاثات وحماية البيئة.

2200 شركة عارضة

تشهد دورة «أديبك» 2023 مشاركة أكثر من 2200 شركة عارضة منها 54 شركة من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية وشركات الطاقة المتكاملة، إلى جانب 30 جناحاً دولياً، لمناقشة القضايا والموضوعات الملحّة والمؤثرة، بما في ذلك قضايا المناخ والطاقة، وتعزيز جهود إزالة الكربون، من أجل تسريع الانتقال الواقعي والمسؤول وتحقيق الاستدامة.