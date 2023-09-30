«الطاقة» تستعرض جهود الدولة في دعم الاستدامة

تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، الذي ينعقد في الفترة من الثاني إلى الخامس من أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً».

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بالإنابة، المهندس سيف غباش، إن «الوزارة ستستعرض، ضمن مشاركتها في الحدث العالمي، جهود الإمارات في الحفاظ على البيئة والعمل المناخي ومواجهة تداعياته، وذلك من خلال تبني نهج الاستدامة في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يعزز مكانتها بوصفها رائدة عالمياً في هذا المجال الحيوي».