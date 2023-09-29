الأسهم المحلية تربح 344 مليار درهم في 9 أشهر

عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 344 مليار درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.205 تريليونات درهم بنهاية ديسمبر 2022، إلى 3.549 تريليونات درهم في نهاية تعاملات سبتمبر، (جلسة أمس)، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و696.600 مليار درهم لسوق دبي المالي.

المؤشرات

وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 24.8%، ليرتفع من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2022، إلى مستوى 4163.58 نقطة في نهاية آخر جلسات سبتمبر الجاري، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

في المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بنسبة 4.16%، أو ما يعادل 425.77 نقطة، ليتراجع من مستوى 10211.09 نقطة بنهاية ديسمبر الماضي، إلى نحو 9785.32 نقطة في نهاية آخر جلسات سبتمبر 2023.

أداء متميز

وقال كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، إن الارتفاع المستمر في أسواق الإمارات، خصوصاً سوق دبي المالي، جاء نتيجة لأداء متميز من قطاع البنوك، حيث أظهر القطاع أرباحاً قوية في الربع الثاني، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض، كما أدى تحسن جودة الأصول، وعمليات الاسترداد القوية إلى إدارة عوامل الخطر والتكاليف بشكل فاعل.

وأضاف جون، أن القطاع العقاري في الدولة، يلعب دوراً بارزاً في دعم أسواق المال المحلية، لافتاً إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023، جذب سوق دبي المالي 25 ألفاً و699 مستثمراً جديداً، 74% منهم أجانب.

صعود

وعلى المستوى اليومي، عزز سوق دبي المالي من صعوده في آخر جلسات شهر سبتمبر 2023، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 0.52% مسجلاً مكاسب سوقية بلغت 2.015 مليار درهم، مع ارتفاع سهم شركة «إعمار العقارية» 4.42% بالغاً 8.04 دراهم، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2018 بسيولة بلغت 263.63 مليون درهم تزامناً مع كشف الشركة عن فرص إنشاء مجمعات سكنية في السعودية.

من جهته، تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.27%، بالغاً 9785.32 نقطة.