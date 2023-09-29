«طيران الإمارات» توفر «السياحية الممتازة» إلى ساو باولو وطوكيو

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، أنها ستوفر الدرجة السياحية الممتازة إلى ساو باولو اعتباراً من 19 نوفمبر المقبل، وإلى طوكيو اعتباراً من 20 ديسمبر.

وذكرت «الناقلة» في بيان، أن ساو باولو ستصبح خامس وجهة في الأميركتين، والأولى في أميركا الجنوبية التي يتوافر لها أحدث منتجات الناقلة بطائرة «إيرباص A380» محدّثة، فيما ستصبح طوكيو ثاني محطة ضمن شبكة «طيران الإمارات» في الشرق الأقصى بعد سنغافورة التي تتوافر فيها مقاعد الدرجة الجديدة التي تتميز بمساحة إضافية لمد الساقين وميزات ووسائل راحة أخرى.

ومع تسارع وتيرة برنامج التحديث الذي تنفذه «طيران الإمارات» في مركزها الهندسي بدبي، وتوسيع المنتج ليشمل مزيداً من الخطوط على شبكتها، ستصبح ساو باولو المدينة الـ13 التي ستشغل إليها الناقلة طائراتها «A380» المحدّثة، في حين سيصل عدد الوجهات التي توفر الدرجة السياحية الممتازة إلى 14، مع إضافة طوكيو ناريتا. وإضافة إلى مقاعد الدرجة السياحية الممتازة الجديدة، تتميز الطائرات المحدّثة أيضاً بتصاميم داخلية جديدة توفر تجربة راقية في جميع المقصورات الأخرى.

واعتباراً من 19 نوفمبر، يمكن للمسافرين بين دبي وساو باولو حجز مقاعد «طيران الإمارات» في الدرجة السياحية الممتازة على الرحلة «ئي كيه 261/ 262»، التي ستعمل مبدئياً ثلاثة أيام في الأسبوع، ثم ترتفع إلى رحلة يومياً اعتباراً من 20 ديسمبر.

وستتوافر الدرجة السياحية الممتازة على الرحلة اليومية «ئي كيه 318/ 319» بين دبي وطوكيو ناريتا اعتباراً من 20 ديسمبر المقبل.

وتضم طائرة الإمارات «إيرباص A380» بتقسيم الدرجات الأربع التي ستخدم ساو باولو وطوكيو، 56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة بتوزيع (2-4-2)، تقع في الجزء الأمامي من المقصورة الرئيسية، و338 مقعداً في السياحية، و76 مقعداً في درجة الأعمال، و14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى.

وتسيّر «طيران الإمارات» حالياً طائراتها «إيرباص A380»، المجهزة بمقصورة السياحية الممتازة، بين دبي وكل من لوس أنجلوس ونيويورك جون كنيدي وهيوستن وسان فرانسيسكو عبر شبكتها في الولايات المتحدة، بينما الوجهات العالمية الأخرى التي توفر مقاعد السياحية الممتازة حتى الآن هي: لندن هيثرو وسيدني وملبورن وأوكلاند وكرايستشيرش وسنغافورة، على أن تنضم إلى الشبكة كل من مومباي وبنغالورو اعتباراً من 29 أكتوبر المقبل.

رحلات يومية

تسيّر شركة طيران الإمارات حالياً رحلات يومية بين دبي وساو باولو، حيث تربط الركاب بأكثر من 130 وجهة ضمن شبكتها العالمية.

وتشمل عمليات الناقلة في البرازيل أيضاً رحلة يومية بطائرات «بوينغ 777» بين دبي وريو دي جانيرو، التي تربط المسافرين ببونيس آيرس.

كما تخدم «طيران الإمارات» عملاءها في اليابان عبر بواباتها الثلاث، برحلات يومية بين دبي وكل من طوكيو ناريتا وطوكيو هانيدا وأوساكا كانساي.