«أراضي دبي» توقع 3 اتفاقيات لتوفير برامج تدريب عقارية

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ثلاث مذكرات تعاون مع كلّ من معهد «أليت غلف» للتدريب العقاري، ومعهد «إنوفيشن إكسبرتس» للتدريب العقاري، وشركة المتطوّرة للخدمات العقاريّة، وذلك بهدف تعزيز الوعي في القطاع العقاري لإمارة دبي عبر توفير بيئة تدريب عقارية متميزة ترفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين وترتقي بالخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس العالمية.

وأفادت الدائرة في بيان أمس، بأن المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لـ«أراضي دبي»، مروان بن غليطة وقع الاتفاقيات، مع المدير العام لمعهد «أليت غلف»، جورج ماوريس، ومدير معهد «إنوفيشن إكسبرتس»، محمد شناعة، ومدير شركة المتطورة للخدمات العقارية - فرع دبي، معاذ مقبول.

وبحسب مذكرات التعاون؛ تعدّ المؤسسات العقارية الثلاث جهات معتمدة من قبل «أراضي دبي» لتنظيم البرامج والورش التدريبية في قطاع العقارات، كما ستعمل كل الأطراف على نشر ثقافة التعلم المستمر والتدريب العقاري المهني والابتكار، والمساهمة في تطوير العاملين في القطاع والقائمين عليه بهدف التميز في المجال العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.

وسيجري العمل على إعداد وتنفيذ وتحديث برامج تدريبية عقارية متنوعة لتأهيل العاملين والمعنيين من المطورين وغيرهم في مختلف الأنشطة العقارية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المحليّة والدوليّة المتبعة، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بالمواطنين تدعم ملف التوطين بما يضمن توظيفهم أو إنشاء أعمالهم الخاصة.