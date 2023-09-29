اتفاقية لمقايضة الدرهم والجنيه المصري

وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، أمس، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.

وأفاد المصرف في بيان، بأن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة العُملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى خمسة مليارات درهم و42 مليار جنيه.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، إن «الاتفاقية تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين، انطلاقاً من حرص القيادة في البلدين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي».