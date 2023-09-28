خبراء: ضرورة مواكبة تطوير معايير السلامة لضمان استدامة كفاءة الطاقة النووية

أكد فريق المجموعة الاستشارية الدولية للسلامة النووية (INSAG) أن القضايا العالمية مثل التغيّر المناخي، والتقدم التكنولوجي وإدارة النفايات النووية، تعمل على تشكيل مستقبل السلامة النووية، ما يتطلب ذلك بذل جهود متضافرة للتكيف والتطوّر باستمرار، مشيرين إلى أهمية بناء نهج متعدد الأوجه للسلامة النووية، لمواكبة تطوّرات المشهد العالمي سريع التغيّر.

جاء ذلك خلال منتدى «INSAG»، الذي يقام على هامش انعقاد الدورة الـ67 من المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري.

وناقش أعضاء «INSAG» خلال المنتدى، مستقبل الأمان النووي والعوامل المؤثرة عليه، وتتمثل هذه العوامل في التغيّر المناخي، والتقدم التكنولوجي، والمتغيّرات البيئية، وكذلك التطوّرات الجيوسياسية والاقتصادية.

وسلط الفريق الضوء على مجموعة متنوّعة من الموضوعات الحاسمة في مجال السلامة النووية، وأشاروا إلى ضرورة متابعة تطوير السلامة النووية والأمان النووي على المستوى الدولي، وذلك لضمان استدامة كفاءة الطاقة النووية، حيث يلعب الاستخدام السلمي للطاقة النووية دوراً رائداً للتصدي للتحديات المناخية، كما يتطلب هذا الدور الحيوي مراعاة مستقبل النفايات النووية، ودارت المناقشات حول التحديات والآثار المتعلقة بالسلامة المرتبطة بإدارة النفايات النووية عالية الإشعاع.

وفي هذا الإطار، أكدت نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيسة إدارة السلامة النووية والأمن النووي، ليدي إفرار، سعي الوكالة إلى تطوير وتحديث معايير السلامة الخاصة بها، ولذلك تعمل لجان معايير السلامة بالوكالة على إعداد خطة طويلة المدى لمعايير السلامة، لتحديد الاتجاهات للسنوات الـ15 والـ20 المقبلة.

ولفت أعضاء «INSAG» إلى أهمية دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرائدة في مجال السلامة النووية، وذلك لتعزيز مرونة السلامة في القطاع النووي، حيث سيسهم تبني الحلول التكنولوجية الحديثة في وضع خطط مستدامة لمستقبل الطاقة النووية، مع مراعاة كفاءة التقنيات الحديثة والتدقيق العالي قبل توظيفها في هذا القطاع الحيوي، نظراً إلى التقدم التكنولوجي العالي الذي يتطلب تنفيذ تحقيق صارم قبل التأثير على السلامة النووية.

من جانبه، قال رئيس منتدى «INSAG» لهذا العام، مايك ويتمان، إن «المنتدى يسعى إلى تحفيز النقاش حول القضايا المتعلقة بالطريق نحو تحقيق إمكانات الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية وللجميع».

• لجان معايير السلامة بالوكالة تعمل على إعداد خطة طويلة المدى لمعايير السلامة لتحديد الاتجاهات للسنوات الـ15 والـ20 المقبلة.