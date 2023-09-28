مذكرة تفاهم لبناء أكبر منشأة لتصنيع الصمامات في الشرق الأوسط

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة «إم تي» الصينية، الرائدة في صناعة الصمامات فائقة الدقة، مذكرة تفاهم لتعزيز سلسلة القيمة للمعدات عالية الدقة في أبوظبي، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الصينية إلى الإمارة، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.

وستقوم مجموعة «إم تي» العاملة في مجال تصنيع المعدات، والتي تتخذ شنغهاي مقراً رئيساً لها، ببناء منشأة لتصميم الصمامات فائقة الدقة الملائمة لقطاع النفط والغاز في أبوظبي.

وتسهم المنشأة في إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، إذ تعد الصمامات أساسية لمعظم الصناعات خصوصاً العاملة في القطاعات التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، بما في ذلك الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والكهربائية والإلكترونية والمكائن والمعدات والمواصلات.

وستعمل منشأة «إم تي» الصناعية في أبوظبي على توفير منتجاتها من المعدات فائقة الدقة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا و«كومنولث الدول المستقلة» والأسواق الأميركية. وستستخدم مجموعة «إم تي» أيضاً المنشأة في أنشطة البحث والتطوير التي ستدعم أبوظبي لتعزيز صناعات المنتجات المتطورة.