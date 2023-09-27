«سينوترانس» الصينية تتوسع عالمياً عبر «دبي الجنوب»

أعلنت مدينة دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «سينوترانس ليمتد»، الشركة التابعة ومنصّة الخدمات اللوجستية الوحيدة لمجموعة الشركات التجارية الصينية، تهدف إلى تأسيس أول مركز لها للخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في المنطقة اللوجستية بـ«دبي الجنوب»، في إطار مساعيها للتوسع العالمي.

وأقيم حفل التوقيع بحضور القنصل العام الصيني في دبي، لي شو هانغ، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، ورئيس مجموعة الشركات التجارية الصينية، مياو جيانمين.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن كلاً من المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد، ومدير عام شركة «سينوترانس أوفرسيز ديفيلوبمنت ليمتد»، بان سانشينغ، وقعا المذكرة في جناح الصين بـ«مدينة إكسبو دبي».

وقال الزفين: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع إحدى شركات الخدمات اللوجستية الرئيسة في الصين»، مضيفاً: «إننا في (دبي الجنوب) نحرص على التوافق مع رؤية الحكومة، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للاستفادة من الخدمات المتقدمة والبنية التحتية المتطورة والسياسات الحكومية الداعمة التي تقدمها دبي للشركات والمستثمرين». وأشار إلى أن «منظومة (دبي الجنوب) صممت لاستيعاب الشركات العالمية»، مؤكداً العمل مع شركة «سينوترانس» لمساعدتها على التطور والازدهار ودعم خطط نموها.

من جهته، قال المدير التنفيذي ورئيس شركة «سينوترانس ليمتد»، سونغ رونغ: «تمتاز المنطقة اللوجستية في (دبي الجنوب) بموقعها الاستراتيجي، ومرافقها اللوجستية المتقدمة، وما تقدمه من حلول أعمال مثالية، لتكون بذلك جاهزة لتلبية متطلباتنا، وتعزيز هدفنا المتمثل في التواصل مع أسواق جديدة مع دخولنا إلى الشرق الأوسط».

• المنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب» تمتاز بموقعها الاستراتيجي، ومرافقها اللوجستية المتقدمة.