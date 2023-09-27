150 مليار درهم إيرادات متوقعة للقطاع السياحي في الدولة خلال 2023

سجّل القطاع السياحي في الدولة أداءً استثنائياً خلال العام الجاري، عكسته النتائج والمؤشرات الصادرة عن أبرز المرجعيات الدولية المتخصصة، والتي أكدت مكانة الإمارات في صدارة الوجهات السياحية العالمية المتميزة.

وتوقعت «فيتش سوليوشنز»، إحدى شركات «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن تحقق الإمارات نمواً إيجابياً في إيرادات القطاع السياحي خلال العام الجاري، يقدر بـ40.8 مليار دولار (150 مليار درهم)، وبنسبة نمو تصل إلى 10% مقارنة بالعام الماضي.

وتحتفي الإمارات بـ«يوم السياحة العالمي»، الذي أقرّته هيئة الأمم المتحدة في 27 سبتمبر من كل عام، حيث يواصل قطاعها السياحي التألق وتقديم نفسه كنموذج ملهم في التطور والنمو المستمرين وصولاً إلى بلوغ أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، ومنها جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الإمارات جهودها لزيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031، بما يعزّز جهود الدولة في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة، ووجهات متنوّعة وفريدة، وبنية تحتية متطوّرة للقطاع السياحي.

وحلّت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً بين الدول التي استقطبت أكبر عدد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في قطاع السياحة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وذلك وفقاً لمؤشر «FDI Markets»، التابع لصحيفة «فايننشال تايمز»، الذي أشار إلى أن الدولة استحوذت على 4.7% من عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة في قطاع السياح عالمياً خلال تلك الفترة.

وتشهد دولة الإمارات خلال عام 2023 زخماً ملحوظاً في تنظيم الفعاليات والمعارض والأعمال، ما يسهم في نمو حجم الإنفاق على سياحة الأعمال من السياح الدوليين والمحليين في الدولة بنسبة 6.5% بنهاية العام الجاري، ليرتفع إلى 33.7 مليار درهم، مقارنة بـ31.6 مليار درهم العام الماضي، بحسب تقديرات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وقدر مجلس السفر والسياحة العالمي إجمالي عدد الوظائف التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الإمارات للعام الجاري بـ758 ألف وظيفة، مقارنة بـ751.1 ألف وظيفة العام الماضي، لتشكل حصة الدولة نحو 11% من إجمالي الوظائف في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط.