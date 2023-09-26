بن طوق: تأشيرة سياحية خليجية موحدة قريباً

كشف وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، عن إصدار تأشيرات سياحية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، قريباً، بهدف دعم السياحة الخليجية.

وقال بن طوق، أمس، خلال الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني من قمة مستقبل الضيافة ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة، إن التأشيرة الجديدة تتيح زيارة دول خليجية عدة في وقت واحد، ما يسهم في زيادة استقطاب دول المجلس للسياح من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تكامل استراتيجيات السياحة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف بن طوق أن دعم السياحة في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، يعد دعماً للسياحة في جميع دول المجلس.

وأوضح وزير الاقتصاد، أن نحو 70% من السياحة في الإمارات، تأتي من السياح الدوليين القادمين من خارج الدولة، فيما تستحوذ السياحة الداخلية على النسبة المتبقية (30%)، مؤكداً أن القطاع السياحي في الدولة يحقق نمواً متواصلاً، مع توفر جميع المقومات اللازمة لدعم نمو القطاع.

وذكر بن طوق، أن مساهمة قطاعي السياحة والطيران في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ارتفعت إلى 30%، مشيراً إلى أن نظام الإجازة يومين ونصف اليوم في الإمارات دعم قطاعات السياحة والضيافة وتجارة التجزئة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.