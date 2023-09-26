«الأعلى للطاقة في دبي» يدعم أهداف «COP28»

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ78 للمجلس، الذي عقد عن بعد، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير.

ناقش الاجتماع موضوعات عدة، أهمها الفعاليات التي ستنظمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر لدعم استضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي، من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، وتم الاطلاع على مستجدات المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، الذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه خلال شهر يوليو الماضي، حيث يُعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا لتقليل التأثيرات في البيئة.

وقال سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، استعرضنا خلال الاجتماع المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ودعم أهداف مؤتمر الأطراف (COP28)، و(عام الاستدامة) في دولة الإمارات، من خلال تطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث نسهم في دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر المستدام، وجهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي: «ناقش المجلس نموذج الحوكمة، وتنظيم خدمات شركات توزيع الوقود إلى المستهلكين والمتعاملين، وتجارة مواد المشتقات البترولية، وتحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، التي تهدف إلى تحسين عمليات النقل حسب شروط الأمن والسلامة».

حضر الاجتماع أعضاء المجلس، الذي يضم كلاً من: مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله بن كلبان، والرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي، والمدير العام لمؤسسة دبي للبترول، خوان فرييل، والمدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، حسين البنا.