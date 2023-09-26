«دناتا» تقدم خدمات المناولة الأرضية لـ «هينان إيرلاينز» في ميلانو

فازت شركة «إيربورت هاندلينغ»، مشروع «دناتا» المشترك، بعقد لسنوات عدة، لتقديم خدمات المناولة الأرضية لعمليات الناقلة الصينية «هينان إيرلاينز» في مطار ميلانو مالبينسا بإيطاليا.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن «إيربورت هاندلينغ» ستتولى بموجب العقد تقديم مجموعة من خدمات الركاب والأمتعة وساحة الطائرات لشركة «هينان إيرلاينز» التي تشغّل ثلاث رحلات أسبوعياً بين ميلانو ومطار شنزن باوان الدولي في الصين بطائرات «بوينغ 9-787».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيربورت هاندلينغ»، ألبرتو موروسي: «نتطلع إلى توفير أعلى مستوى من الجودة والسلامة للناقلة وعملائها، وسنواصل بذل قصارى جهدنا لنكون المزود المفضل لخدمات الطيران والسفر عبر جميع عملياتنا». وتعد شركة «إيربورت هاندلينغ»، المزود الرائد للخدمات الجوية في مطاري ميلانو مالبينسا ولينيت، كما تعد شريكاً موثوقاً لـ60 ناقلة جوية، حيث تتعامل فرقها المتخصصة مع أكثر من 25 مليون مسافر و96 ألف رحلة سنوياً.