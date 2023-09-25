كهرباء دبي ونيابة أبوظبي تعززان التعاون في التميز والابتكار والتحول الرقمي

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي. وهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات في جوانب التميز والابتكار والتحول الرقمي، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية لهيئة كهرباء ومياه دبي بهذه المجالات الحيوية. وقال سعيد محمد الطاير: «تعمل الهيئة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية، وتطويرها بشكل مستمر، وإرساء دعائم التعاون المشترك معها، بما يحقق التكامل المنشود بين جميع المؤسسات الحكومية في الدولة».