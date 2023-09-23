8.5 ملايين درهم مساهمات مجتمعية لتعاونية الاتحاد

أفادت تعاونية الاتحاد، أمس، بأن حجم مساهماتها المجتمعية منذ بداية العام الجاري حتى الآن بلغ أكثر من 8.5 ملايين درهم، مشيرة إلى أنها دعمت قطاعات اجتماعية وصحية واقتصادية وخيرية ورياضية، فضلاً عن مشروعات مخصصة للشباب.

وذكرت التعاونية في بيان، أنها قدمت الدعم المادي والمجتمعي لجهات عدة، منها أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأعضاء صندوق خليفة لدعم المشاريع، كما دعمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومبادرات محمد بن راشد العالمية (وقف المليار درهم)، إضافة إلى تقديمها مكافآت لمنتسبي الخدمة الوطنية من الموظفين، فضلاً عن دعم جهات حكومية وشبه حكومية.