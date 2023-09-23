«أبوظبي الإسلامي» ينتهي من استرداد صكوك غير محددة الأجل

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، الانتهاء من عملية الاسترداد لشهادات صكوكه غير محددة الأجل من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 750 مليون دولار في تاريخ الاستدعاء الأول الموافق 20 سبتمبر 2023.

وأفاد المصرف في بيان بأنه تم استرداد الصكوك بمبلغ استدعاء الوصي، وهو ما يعادل المبلغ الاسمي للشهادات، بالإضافة إلى أي دفعات مستحقة اعتباراً من 20 سبتمبر 2023، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذا تم إلغاء تداول هذه الشهادات في القائمة الرسمية للتداول في بورصة أيرلندا.

وكان «أبوظبي الإسلامي» أصدر في يوليو 2023 صكوكاً أخرى بقيمة 750 مليون دولار من الفئة الأولى، لتحل محل الصكوك المستردة والمحافظة بذلك على مكانة رأس المال للمجموعة.

وسعّر المصرف تلك الصكوك غير القابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل ربح 7.25% سنوياً، ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي، وتم إدراج هذه الصكوك للتداول في بورصة لندن للأوراق المالية.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير، جاذباً اهتمام أكثر من 240 مستثمراً عالمياً وإقليمياً، حيث بلغت قيمة الطلبات سبعة مليارات دولار.