شركات الطيران في «دبي الدولي» تُشغّل 1.6 مليون مقعد إضافي خلال سبتمبر

أضافت الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي نحو 815 ألف مقعد مجدول على الرحلات المغادرة خلال سبتمبر الجاري (1.6 مليون مقعد في الاتجاهين)، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، ما يعكس قوة الطلب في أكبر محور للنقل الجوي الدولي.

وأظهرت أحدث بيانات المؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن مطار دبي، الذي يحتل صدارة مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين، سجل نمواً بنسبة 20% في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات خلال سبتمبر 2023، مقارنة بسبتمبر 2022.

وبحسب البيانات، فقد واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو قوية خلال العام الجاري مقارنة بمستويات العام السابق في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، واستئنافها إلى المزيد من الوجهات الدولية.

وصعد المطار من المركز الرابع عالمياً في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الجوية في عام 2019 إلى المركز الأول حالياً، محافظاً على الصدارة منذ بداية العام الجاري.

ويرتبط مطار دبي الدولي حالياً بأكثر من 255 وجهة في 104 دول عبر أكثر من 90 شركة طيران دولية.

وعزز مطار دبي من مكاسبه خلال النصف الأول من العام الجاري، مضيفاً 13.7 مليون مسافر إلى رصيده، إذ ارتفع إجمالي عدد المسافرين من 29.7 مليون مسافر في النصف الأول من العام الماضي، ليصل إلى 41.6 مليون مسافر في النصف الأول من العام الجاري.

وبناءً على النتائج القوية خلال النصف الأول من عام 2023، لجأت مؤسسة مطارات دبي إلى تعديل توقعاتها للعام لترتفع من 83.6 مليون مسافر إلى 85 مليون مسافر متوقع، أي أقل بنسبة 1.6% فقط عن حركة المسافرين السنوية المُسجّلة عبر مطار دبي الدولي عام 2019.

• مطار دبي يحافظ على تصدره عالمياً في السعة المقعدية المجدولة.