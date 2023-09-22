دبي الأولى عربياً والخامسة عالمياً في مؤشر مراكز الشحن البحري

احتفظت دبي بريادتها الدولية ضمن قائمة الدول الخمس الأفضل عالمياً في «مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية» (ISCD) لعام 2023، والذي احتلت فيه دبي المركز الأول في صدارة المراكز العالمية للشحن البحري والخدمات اللوجستية على مستوى المدن العربية، وفقاً للتقرير الصادر أخيراً عن منظمة «بالتيك إكستجينغ» (Baltic Exchange) للتجارة والشحن البحري ووكالة «شينخوا» (Xinhua) التابعة لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية.

وكشفت التقارير الصادرة عن المنظمة أن دبي تبوأت المركز الخامس ضمن أقوى 20 مركزاً دولياً للشحن التجاري البحري للعام الرابع على التوالي وفقاً لتقرير «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي» لهذا العام، متفردةً بمكانة المدينة العربية الملاحية الوحيدة بالقائمة، ومتفوقةً على كل من روتردام وهامبورغ وأثينا - بيريوس، ونينغبو - تشوشان ثم نيويورك - نيوجيرسي، كما أشار التقرير إلى اختيار سنغافورة ولندن وشنغهاي وهونغ كونغ ضمن المراكز الأربعة الأولى للشحن العالمي في عام 2023.

مكانة رائدة

وأعرب رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم، عن سعادته بالنتائج الواردة في التقرير العالمي، واصفاً تصدر دبي للقائمة بأنه اعتراف عالمي جديد يؤكد المكانة الريادية لمدينة دبي وموقعها المتميز على خارطة التجارة العالمية.

وأوضح بن سليّم أن أكثر من 80% من إجمالي حجم التجارة العالمية يقع على عاتق حركة الشحن البحري الدولي؛ الأمر الذي يوضح الأهمية الحيوية لهذا القطاع داخل الدولة ودوره في دفع العجلة الاقتصادية.

تعزيز التنافسية

من جهته، أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن الإنجاز الرائد الذي حققته دبي ضمن مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية يعزز مكانة دبي كمنافس ملاحي قوي على الخارطة البحرية العالمية.

وقال إن «حفاظ دبي على مكانتها الريادية بالقائمة الدولية لأربعة أعوام متتالية يعود إلى سيرها بخطى ثابتة وواثقة لتعزيز تنافسية وكفاءة وفاعلية القطاع البحري من خلال (استراتيجية القطاع البحري)، التي أطلقتها وتنفذها السلطة سعياً على ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول».

وأضاف: «استشرافاً لمستقبل أكثر ازدهاراً، تسعى سلطة دبي البحرية إلى تعزيز التعاون المثمر مع الأطراف المعنية بما يسهم في تنمية وتطوير القطاع البحري في الإمارة، إضافة إلى العمل على سلسلة من الخطط والمبادرات التي تسهم في تعزيز الشحن المستدام والتنمية المستدامة للملاحة البحرية».

مواصلة النمو

كما أكد الشيخ سعيد بن أحمد، أن تواجد دبي في موقع الصدارة باعتبارها المدينة العربية الوحيدة في القائمة التي تضم 20 مركزاً بحرياً دولياً للشحن هو خير دليل على حرص الإمارة على مواصلة مسيرة النمو مع تنامي دورها المحوري على الخارطة البحرية العالمية.

مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي

يعتمد التقرير الدولي الصادر عن مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي على تقييم وقياس ثلاثة مؤشرات أساسية، و16 مؤشراً فرعياً لتقييم الأداء الشامل لـ43 مدينة في جميع أنحاء العالم تقدم أعمال الموانئ والشحن، من منظور البنية التحتية للموانئ وخدمات الشحن والبيئة العامة.

كما اعتمد في ترتيب القائمة الدولية على عدد من العوامل الثانوية من ضمنها؛ معدل نقل البضائع الجافة والسائلة، وعدد الرافعات، وسعة الحاويات، والمعدل الإجمالي لطول أرصفة الحاويات، واستند إلى عدد خدمات الشحن التي تقدمها الدول محل القائمة مثل خدمات وساطة الشحن، وهندسة الشحن، وخدمات أعمال الشحن وخدمات تمويل الشحن، فضلاً عن الخدمات القانونية البحرية والتعرفة الجمركية للشحن.