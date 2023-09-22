«المالية» تُعَرّف القطاع الخاص بفرص التوسع في الاقتصادات الناشئة

عقدت وزارة المالية، بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، ورشتي عمل لتعريف شركات القطاع الخاص، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، بفرص الأعمال في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، وذلك في مقر غرف دبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الدولة.

وأفادت «المالية» في بيان أمس، بأن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، استعرضت مجموعة كبيرة ومتكاملة من الحلول المالية التي تقدمها، بما يشمل الحلول التأمينية والضمانات اللازمة لتعزيز الائتمان لرجال الأعمال والمقرضين، لتسهيل تأسيس الأعمال والتوسع بالاقتصادات الناشئة.

وعَرَّفَت الوكالة المشاركين بمنتجاتها وخدماتها، وتطرقت إلى المخاوف المتعلقة بالجدارة ومنتجات الاستثمارات، ورأس المال الأمثل المتحصل من المؤسسات المالية والتمويل بأدنى تكلفة ممكنة.

ونوّه وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، بما تقوم به «الوكالة الدولية» من ناحية نشر المعلومات المتعلقة بفرص تأسيس الأعمال في البلدان ذات الاقتصادات الناشئة.

كما أشاد بجهودها في دعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.