«دبي للسلع» يوقّع مذكرة تفاهم مع غرفة أعمال هونغ كونغ والشرق الأوسط

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، جولته الترويجية في مدينتي شينزن وهونغ كونغ، ضمن جهوده لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة مع الصين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. وأفاد المركز في بيان، أمس، بأنه وقّع خلال الزيارة، مذكرة تفاهم مع غرفة أعمال هونغ كونغ والشرق الأوسط لتحفيز الابتكار وتشجيع التجارة الثنائية.

وذكر أن الاتفاقية ستشهد تعاون الطرفين في تبادل أفضل ممارسات السوق، ونقل المعرفة والخبرات المهنية، فضلاً عن توفير الدعم التجاري واللوجستي، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيدعم تحقيق أهداف مبادرة الحزام والطريق، الرامية إلى تحفيز التعاون الاقتصادي بين الدول الواقعة على طول الطريق المقترح للمبادرة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «الصين تحتل مكانة مهمة كواحدة من أبرز الأسواق الاستراتيجية لمركز دبي للسلع المتعددة، حيث بات المركز وجهة مفضلة للشركات الصينية في ظل وجود أكثر من 800 شركة مسجلة في منطقتنا الحرة الأفضل في العالم»، لافتاً إلى أن «حجم التعاملات التجارية غير النفطية بين الإمارات والصين، تجاوز 77 مليار دولار العام الماضي». من جانبه، قال الشيخ سعود علي المعلا، القنصل العام لدولة الإمارات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة: «تشترك دولة الإمارات والصين في رؤيتهما وأهدافهما لنمو وتقدم اقتصاديهما، من خلال علاقات التعاون القوية التي تجمعهما، ومن واجبنا جميعاً تشجيع وتوسيع هذه العلاقات».

يشار إلى أنه خلال الحملة الترويجية، تم تكريم أحمد بن سليّم، بجائزة «40 شخصية استثنائية» إلى جانب قادة بارزين في القطاع، تقديراً لدوره المشهود في دفع عجلة نمو وتطور صناعة الماس والمجوهرات العالمية.

• المذكرة تهدف إلى تحفيز التجارة الثنائية ودعم مبادرة الحزام والطريق.