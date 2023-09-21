غرفة تجارة دبي تُعرّف الشركات الصغيرة إلى أحدث حلول الدفع

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ندوة افتراضية للشركات الصغيرة والمتوسطة لاستعراض حلّ الدفع الحديث (uTap)، الذي أطلقته شركة «اتصالات من إي آند»، وهو حل فعال من حيث الكلفة لإدارة المدفوعات متعددة القنوات، وأتمتة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد دولة الإمارات.

وجمعت الندوة 150 شركة صغيرة ومتوسطة للتعرّف إلى أحدث حلول الدفع (uTap)، التي تمكّن الشركات من استلام المدفوعات ومعالجتها بشكل آمن، إذ تتكامل هذه الخدمة الجديدة بسلاسة مع العمليات الحالية للشركات، وتقدم مجموعة من خيارات الأجهزة الخاصة بنقاط البيع، مثل الأجهزة الطرقية لنقاط البيع، والماسح الضوئي لـ«الباركود»، وإدراج النقود، إضافة إلى الخدمات المُدارة بالكامل، مثل التكامل مع الطرف الثالث وغيره.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «انطلاقاً من دورنا في حماية مصالح مجتمع الأعمال، يأتي تنظيم هذه الندوة لتوفير مجموعة من الحلول المتطورة لأعضائنا».

وأضاف أن «التعاون مع شركائنا مثل (اتصالات من إي آند)، يعد أمراً بالغ الأهمية لممارسة دورنا في دعم وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي».

ويوفر «uTap» ثلاث باقات اشتراك بأسعار مناسبة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات، مثل خاصية الدفع عبر الإنترنت بطريقة ميسرة، والدفع بواسطة أجهزة الدفع الآلي، وإدارة طلبات العملاء، إلى جانب تقديم أدوات أتمتة الأعمال، وغيرها.

كما تم تطوير حزم «uTap» لتزويد الشركات بحلول فعالة من حيث الكلفة، إذ تتيح هذه الخدمة للشركات اختيار الميزات التي تناسب احتياجاتها.