«دبي للأعمال» يناقش المستجدات الاقتصادية الدولية نوفمبر المقبل

تستعد غرف دبي لتنظيم الدورة الأولى من منتدى دبي للأعمال يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، بالتزامن مع تنامي مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً، ووجهة رائدة في عالم المال والأعمال وعاصمة اقتصادية عالمية متميزة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المنتدى سيناقش المستجدات الاقتصادية الدولية ويعكس بيئة الأعمال المتميزة لدبي، مشيراً إلى أن منتدى دبي يرتكز على الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، والنجاح السابق لسلسلة فعاليات المنتدى العالمي للأعمال الذي كان يمثل جزءاً أساسياً من فعاليات الأعمال العالمية المتخصصة بقطاع الأعمال.

ويعكس منتدى دبي للأعمال الحضور الدولي المتزايد لغرف دبي، والتوسّع الكبير في بصمتها العالمية.

ويُعدّ المنتدى منصة الريادة الفكرية الرائدة لغرف دبي، والملتقى السنوي الأكبر عالمياً لقادة الأعمال والمستثمرين العالميين، حيث يجتمعون تحت مظلته لرسم ملامح سوق عالمية حيوية ومتنوّعة من خلال عقد الشراكات والصفقات.

ويتيح المنتدى فرصة لاجتماع كبار الشخصيات المؤثرة في عالم الأعمال لتحديد التوجهات والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للجميع.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «التركيز على القضايا العالمية بات أمراً بالغ الأهمية لأي شركة طموحة، فلا يستطيع قادة الأعمال اليوم إدارة شركات ناجحة دون التركيز على مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك سياسات الاستدامة والاستثمار، والتجارة الدولية، وسلاسل التوريد الرقمية، والأمن السيبراني، والشؤون الدولية».

وأضاف أن «منتدى دبي للأعمال يعتبر منصة مثالية تتيح للشركات الطموحة الحصول على المعلومات الاستثمارية واتجاهات الأسواق والفرص، واكتساب الرؤى اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المتغيرات المتنامية في منظومة الأعمال العالمية».