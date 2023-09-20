«دبي المالي»: 4 شركات تستحوذ على 40% من وزن المؤشر العام

أعلن سوق دبي المالي، إنجازه المراجعة الدورية ربع السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، مشيراً إلى أن تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرات تم اعتباراً من 18 سبتمبر الجاري.

واستناداً إلى بيانات السوق، استحوذت أربع شركات على نحو 40% من إجمالي وزن المؤشر العام، وهي «دبي الإسلامي» بحصة 10%، و«إعمار العقارية» بوزن 10%، و«ديوا» 10%، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 10%.

وجاء سهم «العربية للطيران» في المركز الخامس بوزن 6.43%، ثم «دبي للاستثمار» 6.31%، و«دبي التجاري» 4.91% و«سالك» 4.87% و«إعمار للتطوير» 4.71% و«المشرق» 4.34% و«دو» 4.18% و«مصرف عجمان» 3.09% و«إمباور» 2.81% و«الخليج للملاحة» 2.2%.

وحل سهم «سوق دبي المالي» في المركز الـ15 بوزن 2.13% و«تبريد» 1.88% و«أرامكس» 1.6% و«تعليم» 1.54% و«ديار» 1.52% و«تيكوم» 1.35% و«الاتحاد العقارية» 1.35% و«أمانات» 1.2%، فيما جاءت بقية الشركات بحصص دون 1%.

وبالنسبة لأوزان الشركات في المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي، استحوذت ثلاثة أسهم على نحو 30% من إجمالي وزن المؤشر، وهي: «إعمار العقارية» بحصة 10% و«دبي الإسلامي» بوزن 10% و«ديوا» بنسبة 10%.

وتصدر سهم «العربية للطيران» المركز الرابع بوزن 8.45%، ثم «دبي للاستثمار» 8.29% و«سالك» 6.4% و«إعمار للتطوير» 6.19% و«دو» 5.49% و«مصرف عجمان» 4.06% و«إمباور» 3.7%، و«الخليج للملاحة» 2.89% و«سوق دبي المالي» 2.8%.

وبلغ وزن سهم «أرامكس» في المؤشر الإسلامي 2.1% و«تعليم» 2.02% و«ديار» 1.99% و«تيكوم» 1.78% و«الاتحاد العقارية» 1.77% و«السلام البحرين» 1.66% و«أمانات» 1.58% و«دبي للمرطبات» 1.14% و«الأنصاري» 1%، فيما جاءت بقية الشركات بحصص دون 1%.

إلى ذلك، عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ثانية جلسات الأسبوع، أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 5.4 مليارات درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.544 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.550 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.862 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و687.722 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.344 مليار درهم، موزعة بواقع 952.79 مليون درهم في سوق أبوظبي، و391.62 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 290.035 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 18.83 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.054% عند مستوى 9822.31 نقطة، كما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.65% عند مستوى 4074.72 نقطة.

وفي دبي، ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.9% ، وزاد سهم الخليج للملاحة بنسبة 0.4%. وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم مصرف عجمان، منخفضاً بنسبة 1.7% عند سعر 2.24 درهم وبتداولات قاربت 13 مليون سهم.

وفي أبوظبي، انخفض سهم ملتيبلاي بنسبة 0.7%، وتراجع سهم برجيل القابضة بنسبة 3.2%.