نمو تجارة الماس المُصنّع معملياً في دبي 125% خلال 2022

أفاد مركز دبي للسلع المتعددة، بأن تجارة الماس المصنع معملياً نمت بأكثر من 125% في دبي خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات والصادرات نحو 1.5 مليار دولار، مدفوعة بالبنية التحتية الحديثة والمرافق المتخصصة التي يوفرها المركز لدعم نمو الصناعة، الذي يعد حالياً مقراً لأكثر من 30 شركة عاملة في مجال الماس المصنع معملياً.

وأكد المركز في إصداره الخاص من سلسلة تقاريره الرائدة «مستقبل التجارة» الذي أطلقه أمس، أن دبي عززت مكانتها كلاعب رئيس في مجال تجارة الماس المصنّع معملياً، وهي مهيأة لقيادة الفصل التالي من مسيرة الابتكار والنمو في هذه الصناعة، وركّز التقرير على موضوع صناعة الماس المصنع معملياً والانتشار العالمي المتسارع لهذه التكنولوجيا الناشئة، وتأثيرها الكبير في تغيير مشهد صناعة الماس.

ويعد التقرير، الذي يحمل عنوان «تطور مستمر - مستقبل صناعة الماس المصنع معملياً»، تتويجاً لخبرات طويلة وتحليل معمق للقطاع.

ويوفر التقرير بوصلة استراتيجية لأصحاب المصلحة الذين يواصلون استكشاف القطاع، ويدرسون ديناميكياته التي أدت إلى تسارع وتيرة ازدهاره على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت قيمة مبيعات التجزئة العالمية لصناعة الماس المصنع معملياً إلى 12.24 مليار دولار في عام 2022، ما جعلها الصناعة الأسرع نمواً ضمن قطاع المجوهرات، وتوسعت تطبيقاتها لتشمل مجالات جديدة مثل أشباه الموصلات.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي للمركز، أحمد بن سليم، إن «صناعة الماس المُصنّع معملياً، تمر بمرحلة انتقالية، إذ تتكيف مع تباطؤ النمو والتطورات التكنولوجية وتحولات السوق في الولايات المتحدة، بينما تستكشف أسواقاً غير مستغلة بعد مثل الصين وأوروبا والهند والشرق الأوسط».

وأضاف: «توفر دبي باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً موقعاً استراتيجياً لصناعة الماس المصنع معملياً لتحفيز الابتكار فيه، وتعزيز حركة تجارته، موفرة بذلك بيئة داعمة للارتقاء بالدور المستقبلي لهذه الصناعة».