«دانوب العقارية» تُطلق «أوشنز» في دبي بـ 2.4 مليار درهم

أعلنت شركة «دانوب» العقارية، عن إطلاق مشروع «أوشنز» في دبي بكلفة 2.4 مليار درهم، مشيرة إلى أن المشروع الجديد، سيكون بمجرد إنشائه في مدينة دبي الملاحية، بمثابة مركز جديد للسياحة والرحلات البحرية بجوار قرية الشندغة التاريخية.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن «أوشنز»، المقرر إنجازه خلال الربع الأول من عام 2027، مكون من 51 طابقاً، بما في ذلك منصة تضم ستة طوابق مخصصة لمواقف السيارات، و44 طابقاً سكنياً، إضافة إلى مرافق المجمع السكني.

ووفقاً للبيان، سيتم تسليم 1250 وحدة سكنية تشمل شقق «استوديو»، وشقق بغرفة نوم واحدة، فضلاً عن شقق بغرفتي نوم، وشقق بثلاث غرف نوم، وبعض متاجر التجزئة.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة دانوب»، رضوان ساجان: «نلتزم بتلبية الطلب المتزايد على المنازل، ونسعى لتوفير المزيد من الوحدات في السوق لتلبية هذا الطلب المتزايد».

وأضاف أنه «على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية في بعض أنحاء العالم، يعمل سوق العقارات في دبي بشكل ممتاز، بل ويتفوق على معظم أسواق العقارات العالمية الأخرى».