«دبي لصناعات الطيران» تغلق صفقة تمويل بـ 1.6 مليار دولار

أعلنت «شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة»، عن توقيعها صفقة تمويل جديدة متعددة الشرائح، موضحة أن هيكلة التمويل تمت على شكل مزيج من التسهيلات الائتمانية المتجددة وتسهيلات تمويل لأجل، وبحيث يتكون كل منها من شرائح «تقليدية» و«إسلامية»، فيما تولى كل من بنك «إتش إس بي سي»، وبنك «جي بي مورغان»، دور المدير المشترك والمرتب الرئيس المشترك للصفقة.

وعلى ضوء الطلب الكبير، حققت الصفقة أكثر من ضعف الحجم الأولي المتوقع للاكتتاب، وتم إغلاقها عند مبلغ 1.6 مليار دولار بمشاركة مجموعة من 26 ممولاً، ما جعلها أكبر تمويل بقرض مصرفي تجمعه «دبي لصناعات الطيران» حتى الآن.

ومكنت صفقة التمويل، شركة دبي لصناعات الطيران، من الاستفادة من السيولة المصرفية الإسلامية، في وقت سيتم فيه توظيف عائدات الصفقة لدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة وإعادة تمويل تسهيلات ائتمانية مستحقة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «نحن سعداء للغاية بالنتائج الاستثنائية التي حققها مديرو الاكتتاب المشتركون، الذين أظهروا مزيجاً من القدرات القيادية الفعالة والحكم السليم على السوق وهو ما مكن (دبي لصناعات الطيران) من تنفيذ صفقة تمويل ناجحة». وأضاف أن «إغلاق صفقة التسهيلات التمويلية، فضلاً عن زيادة حجم الاكتتاب وتجاوز قيمته المتوقعة، يؤكد الدعم والثقة التي أبدتها البنوك للشركة وآفاق نموها المستقبلية، وستسمح هذه التسهيلات للشركة بالحفاظ على سيولتها القوية ودعم متطلبات التمويل الخاصة بعملية الاستحواذ التي أعلنا عنها أخيراً»، مؤكداً سعي الشركة لمواصلة تعزيز العلاقات المصرفية مع الشركاء المصرفيين في السنوات المقبلة.

من جانبها، قالت رئيسة الحوكمة والشركات في «إتش إس بي سي دبي»، شيخة المري: «يتمتع بنك (إتش إس بي سي) بعلاقة طويلة الأمد مع (دبي لصناعات الطيران)، ويعكس الطلب القوي على هذه الصفقة التاريخية من المستثمرين عبر مجموعة واسعة من المناطق الجغرافية، والذي أدى إلى زيادة كبيرة في حجمها النهائي، بوضوح كيف نوظف قوة شبكتنا بالنيابة عن عملائنا». في السياق نفسه، قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان في «جي بي مورغان»، عمران زيدي: إن «هذه الصفقة حظيت بإقبال كبير وتجاوزت القيمة المستهدفة للاكتتاب، ما يؤكد ثقة المستثمرين في أداء شركة دبي لصناعات الطيران».