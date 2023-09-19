«ويستوود ريزيدنس».. مشروع بشقق مفروشة وخطط سداد مرنة

يجري تنفيذ مشروع «ويستوود ريزيدنس» السكني الذي تطوره «شركة امتياز العقارية» في منطقة الفرجان.

ويتألف المشروع الذي تبلغ كلفته 110 ملايين درهم من 188 وحدة مفروشة بالكامل تشمل «استوديوهات» وشققاً من غرفة نوم واحدة. يقع «ويستوود ريزيدنس» على بعد ثلاث دقائق فقط سيراً على الأقدام من محطة مترو حدائق الفرجان، ويبعد بين 10 دقائق و20 دقيقة عن مناطق: «مرسى دبي» و«نخلة جميرا» و«القرية العالمية»، ومركز تسوق «مول الإمارات» في البرشاء، مع وصول سهل إلى مركز تسوق ابن بطوطة التجاري في أقل من 10 دقائق بالسيارة.

يوفر المشروع السكني مرافق رياضية خارجية ومركزاً للبيع بالتجزئة، كما يضم مساحات عائلية مفتوحة بما فيها المتنزهات والحدائق القريبة التابعة لمشروع فرجان للتنمية.

تبدأ أسعار الوحدات السكنية في المشروع من 425 ألف درهم، مع خطط سداد مرنة تمتد حتى خمس سنوات، ما يوفر فرصة مثالية لاستثمار طويل الأمد في دبي. وحتى الآن تم الانتهاء من 40% من عمليات البناء في المشروع.